Spingono a terra un 80enne e gli strappano la collanina d'oro: violento scippo, è caccia ai responsabili

È durato pochi istanti. Ma se li ricorderà purtroppo a lungo: violento scippo ai danni di un 80enne, è il secondo caso in due giorni dopo quello accaduto a Vigodarzere.

I fatti

È successo alle ore 6.15 circa di mercoledì 31 luglio a Noventa Padovana: l'anziano stava percorrendo a piedi via Roma quando è stato avvicinato da due individui i quali, dopo averlo spinto a terra, gli hanno strappato una collanina in oro del valore di 2.000 euro fuggendo a piedi per le vie limitrofe e facendo perdere le loro tracce. La vittima, sconvolta, non è ricorsa alle cure mediche ma si è poi rivolta ai carabinieri della locale stazione per denunciare quanto accaduto. I militari dell'Arma stanno indagando per individuare i colpevoli del misfatto.