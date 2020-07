Subisce uno scippo mentre si reca al suo magazzino e finisce in ospedale

Stava andando al suo magazzino quando è rimasta vittima di uno scippo. I carabinieri di Piove di Sacco stanno indagando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Una 56enne di Chioggia (Venezia) nel pomeriggio di giovedì 16 luglio stava percorrendo via Montalbano a Codevigo per andare al suo magazzino dove conserva il pesce che poi vende al mercato ittico. Sulla via è stata avvicinata da uno sconosciuto con la mascherina che le ha strappato di mano la borsa, all’interno della quale c’erano 150 euro. Lo strattone è stato molto forte e la vittima è caduta a terra: è stata portata all’ospedale di Piove di Sacco dove i medici hanno riscontrato una contusione al volto. Le indagini dei carabinieri sono in corso.