Giovane scompare nel nulla, su Facebook scrive: "E poi ti crolla il mondo addosso"

Nel suo profilo Facebook, giovedì scorso, scriveva: "E poi ti crolla il mondo addosso...". Sale la preoccupazione per Giuseppe Drago, 20 anni, residente a Torreglia scomparso nel nulla da venerdì notte. A dare l'allarme è il padre del giovane, che sabato mattina ha chiesto aiuto ai carabinieri di Teolo.

LE RICERCHE. Giuseppe Drago era uscito di casa alle 5 di mattina per recarsi al lavoro in una pasticceria di Selvazzano, a bordo della sua Lancia Y. Il ragazzo, però, non è mai arrivato. Secondo il padre, il giovane non ha mai dato l'impressione di voler commettere atti lesionistici estremi. Finora non sono stati trovati messaggi sospetti.

DELUSIONE D'AMORE. Proprio qualche giorno fa si è conclusa la relazione tra Giuseppe e una ragazza di Abano Terme. La delusione avrebbe provocato in lui uno stato di sconforto. E' stato attivato il piano provinciale per le ricerche che coinvolge forse di polizia, polizie locali, vigli del fuoco e protezione civile.