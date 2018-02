Ritrovata la ragazza 25enne scomparsa nella Bassa dopo essere uscita a fare shopping

Dopo giorni di apprensione, la ragazza scomparsa venerdì è stata rintracciata dalla polizia ferroviaria in stazione a Padova.

La scomparsa

A Casale di Scodosia da venerdì non si avevano più notizie di Giulia Cattaneo. La 25enne era salita di pomeriggio su un autobus diretto a Padova per andarsi a comprare un paio di scarpe e fare shopping. La scomparsa della giovane era stata denunciata ai carabinieri dal fidanzato e convivente, che come i familiari non era più riuscito a contattarla.

Il ritrovamento

I parenti hanno suggerito alle forze dell'ordine che la ragazza poteva trovarsi dalle parti della stazione, dove infatti è stata avvistata domenica sera verso le 21.40. La giovane è in buone condizioni di salute ed è stata riaccompagnata nell'abitazione di Casale di Scodosia.