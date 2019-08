Sparisce dalla Toscana senza avvertire i familiari, la ritrovano nella Bassa con l'auto in panne

L'auto in panne ha richiamato l'attenzione dei carabinieri che sono intervenuti convinti si trattasse di un normale problema meccanico al veicolo. Dopo alcuni accertamenti i militari hanno capito che la persona a bordo era la stessa che era sparita da Arezzo alla mattina.

I familiari allarmati

Nella serata di venerdì i militari della stazione di Montagnana a Ospedaletto Euganeo in via Strada Carceri hanno soccorso una 23enne originaria della Toscana la cui Fiat Panda era rimasta in panne intralciando la sede stradale. Dopo alcuni accertamenti è emerso come la giovane si fosse allontanata volontariamente nel corso della mattinata dalla propria abitazione, senza alcun preavviso. I familiari preoccupati avevano denunciato la scomparsa diverse ore prima. Una volta resa sicura la carreggiata, la donna è stata accompagnata alla caserma di Este, è stata ristorata e assistita, fino a quando i genitori sono venuti a prenderla. Sconosciute al momento le cause del gesto.