Scomparsa di Luca ed Edith: lunedì sera una fiaccolata per le strade di Vigonza

Resta fitto il mistero attorno alla scomparsa in Burkina Faso di Luca Tacchetto ed Edith Blais, il padovano di Vigonza e la sua amica canadese di cui si sono perse le tracce lo scorso 15 dicembre. Sono diverse le ipotesi che si sono accavallate in questi giorni concitati, dalla rapina, all’arresto per problemi di visto. La Farnesina è al lavoro con i suoi 007 e anche la procura di Padova ha aperto un fascicolo.

La fiaccolata

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto i ragazzi il 22 dicembre in un parco a Nord della capitale del Burkina, ma per ora non ci sono conferme. Intanto a Vigonza, nel paese da dove il giovane è partito, lunedì sera verso le 18 ci sarà una fiaccolata fino al capitello della Madonna. La mobilitazione su Facebook è partita.