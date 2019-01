Ore di angoscia nella Bassa Padovana: ragazzina di 14 anni scompare nel nulla, ritrovata in piena notte

Sono state ore di grande angoscia. Ma tutto, fortunatamente, si è risolto per il meglio: ritrovata in piena notte una ragazzina di 14 anni scomparsa nella Bassa Padovana.

La scomparsa

Tutto ha inizio nel pomeriggio di venerdì 4 gennaio, quando la 14enne di origini cinese e il suo fratellino di 13 anni arrivano alla stazione ferroviaria di Monselice dopo essere partiti da Prato per venire a trovare il padre, un 38enne cinese che risulta residente a Rovereto di Guà (Vr) ma che è attualmente domiciliato a Montagnana. Accade tutto in pochi minuti: la ragazzina chiede al fratellino di aspettarla perché necessita di andare alla toilette, ma ci mette così tanto tempo che prima perdono il treno che stavano attendendo e poi allarma il 13enne, che non vedendola arrivare la va a cercare proprio nel momento in cui lei esce dal bagno. I due, dunque, si perdono reciprocamente di vista, e a complicare la vicenda arriva un ulteriore particolare: la 14enne aveva rotto il cellulare proprio mentre stavano partendo da Prato, e dunque il fratellino non riusciva a mettersi in contatto con lei. Il piccolo, preso dal panico, ha quindi chiamato il padre per avvisarlo: l'uomo ha raggiunto la stazione, ha recuperato il figlio e in serata è andato a denunciare l'accaduto ai carabinieri di Monselice, i quali hanno subito attivato le ricerche della 14enne. Alle ore 2 di notte il lieto fine, con la ragazzina che è stata trovata lungo il canale Bisatto, a poche centinaia di metri della stazione: era infreddolita e terrorizzata, ma ha potuto ricongiungersi al padre e al fratellino.