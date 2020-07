Scomparsa una 48enne: elicottero e sommozzatori al lavoro per trovarla

È scomparsa nel nulla una donna di 48 anni. A lanciare l’allarme è stato il marito che ha sporto denuncia ai carabinieri.

La vicenda

Una 48enne di Vigodarzere si è allontanata da casa nella serata di lunedì 13 luglio e non ha più fatto ritorno. Il marito la mattina seguente, non vedendola rincasare, è andato dai carabinieri per sporgere denuncia di scomparsa. Sono partite le ricerche che vedono coinvolti i carabinieri di Vigodarzere con nuclei cinofili e sommozzatori e i vigili del fuoco in elicottero. Si cerca la 48enne da Vigodarzere fino a Ponte di Brenta, comprese le acque del fiume Brenta e gli argini dove era solita passeggiare. La donna non ha con sé il cellulare e prima di allontanarsi da casa non ha lasciato alcun biglietto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizia in aggiornamento