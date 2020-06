Esce di casa e scompare: scattano le ricerche per una 53enne. Ritrovata l'auto abbandonata

Sono in corso nella zona di Lozzo Atestino le ricerche di una donna di 53 anni, residente in paese.

La scomparsa

A far scattare il massiccio servizio di perlustrazione del territorio è stata la denuncia di scomparsa presentata dal marito alla locale caserma dei carabinieri nella notte tra domenica e lunedì. A quanto raccontato dall'uomo, la moglie nel tardo pomeriggio di domenica sarebbe salita a bordo della sua Lancia Y allontanandosi da casa, non facendovi più ritorno nemmeno a notte ormai inoltrata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ricerche

Dall'1 la macchina delle ricerche si è messa in moto con l'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse coordinato dalla prefettura che vede in campo i carabinieri e squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. Della donna non vi sarebbe traccia, ma la zona attualmente battuta sarebbe quella di via Canaletto a Lozzo. Lungo quella strada infatti è stata trovata, abbandonata in un campo, la Lancia della 53enne in cui erano rimasti i documenti e il telefonino della donna.