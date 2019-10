Giallo della scomparsa di Samira: i Ris passano al setaccio l'abitazione della donna

Adesso si può chiamare davvero "giallo" la scomparsa di Samira El Attar, la mamma 43enne marocchina che da 8 anni vive in Italia con la famiglia, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 21 ottobre. La donna è sparita a Stanghella in circostanze del tutto misteriose: dopo aver portato la piccola all'asilo in bicicletta ed essersi fatta consegnare dei vestiti per la figlia, è scomparsa. Da quel momento l'hanno cercata un po' tutti, dal marito ai parenti, dagli amministratori locali alla protezione civile e ai cinofili dei carabinieri.

La discesa in campo dei Ris

Martedì mattina verso le 10 nell'abitazione di via Nazionale si sono presentati i Ris di Parma. Il reparto investigazioni scientifiche, insieme ai carabinieri della locale compagnia e sotto il comando del reparto operativo del comando provinciale di Padova hanno passato al setaccio fino a sera tutta l'abitazione della donna. Le ricerche, finalizzate a escludere ogni ipotesi e a cercare la pista più probabile da seguire, hanno riguardato anche l'automobile del marito, oltre ai campi circostanti. E' bene specificare che al momento non c'è alcun indagato e che restano in piedi tutte le ipotesi, anche quella dell'allontamento volontario o dell'incidente. Gli uomini del Ris hanno cercato tracce biologiche e qualunque elemento utile all'indagine.

La scomparsa misteriosa

Stando alle testimonianze raccolte, la donna dieci giorni fa, verso le 8.30, è uscita con la sua inseparabile bicicletta ed ha accompagnato la figlia di 4 anni all'asilo. Tornando a casa si sarebbe fermata da una conoscente che le ha consegnato alcuni vestiti per la piccola. Samira avrebbe portato a casa gli abiti, uscendo poi nuovamente in bicicletta in direzione di Solesino. La donna aveva con sè il cellulare che risulta spento dalle 11.30. A denunciarne la scomparsa martedì 22 ottobre è stato il marito Mohamed ai carabinieri di Boara Pisani. In paese in tanti si sono prodigati nelle ricerche, passando al setaccio argini e canali nella convinzione che la 43enne fosse rimasta vittima di un incidente. Qualcuno ha pure paventato l'ipotesi del rapimento. Al momento però tutte le ricerche hanno dato esito negativo.