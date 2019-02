Turista scomparso alle Terme: ritrovato in serata dai carabinieri l'austriaco 61enne

É stato ritrovato nella serata di mercoledì il turista scompaso. I carabinieri l'hanno raggiuto in buone condizioni a Pernumia. Decisiva la segnalazione di un cittadino che l'ha notato mentre girovagava nella piazza principale del paese. L'uomo è tutto sommato in discrete condizioni anche se non ha saputo ancora spiegare con esattezza cos'abbia fatto nelle ultime ventiquattro ore. Decisivo per il suo ritrovamento è stato il coordinamento dei militari con la protezione civile oltre che con le polizie locali dei vari comuni nella zona dei Colli e in quella di Monselice. Proprio una pattuglia della città murata è riuscita a individuarlo nei pressi di un bar. Con tutta probabilità ha trascorso la notte al freddo dopo aver smarrito l'orientamento. A segnalare la sua scomparsa era stata nella serata di martedì la moglie.

Tutta la vicenda

Eduard Mutinelli, 61 anni, non parla l'italiano e non ha conoscenze nella zona, si esprime unicamente in tedesco e inglese. É uscito per una passeggiata a piedi poco dopo le 14 di martedì dall'hotel President Terme dove alloggia con la moglie per qualche giorno di vacanza. Secondo le prime informazioni l'uomo non avrebbe manifestato comportamenti che potessero far prevedere un allontanamento, anche se in passato avrebbe attraversato qualche momento difficile, ormai definitivamente superato.

La macchina dei soccorsi

Le ricerche coordinate dalla prefettura e dai carabinieri del tenente colonnello Marco Turrini vedono in campo anche protezione civile, polizia locale, vigli del fuoco e volontari. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente dopo la segnalazione della donna e le operazioni sono state intensificate con il sorgere del nuovo giorno. Nella zona pedonale di Abano, dove sorge l'hotel che ospitava l'uomo, sono stati sentiti commercianti e negozianti ma al momento non sono state raccolte testimonianze utili. I familiari residenti in Austria sono già stati avvisati nel caso l'uomo potesse aver deciso, forse in un momento di smarrimento, di fare ritorno a casa.

Ricerche ampliate

Nella giornata di mercoledì gli inquirenti hanno ricevuto alcune segnalazioni giudicate attendibili che vorrebbero Eduard tra Galzignano e Battaglia Terme. Le ricerche sono pertanto state allargate per verificare tutti li possibili avvistamenti. Senza contanti, cellulare e senza parlare l'italiano si presume che l'uomo si sia allontanato a piedi. Non è escluso che si sia diretto verso la zona dei colli Euganei, anche se tutte le piste restano al momento aperte.