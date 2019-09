Nessuna traccia di Federico, a Pantelleria le ricerche si spostano in mare aperto

A un giorno e mezzo dal ritrovamento della canoa e del giubbetto di salvataggio lungo la scogliera di Nikà del 21enne Federico Merlo non si hanno ancora notizie. La capitaneria di porto di Palermo nella giornata di martedì si prepara a estendere le ricerche.

Le novità

Dall'alba al pool di uomini impegnati nelle ricerche si sono uniti i sommozzatori e il personale del Nucleo speleologico di Palermo oltre a una motovedetta d'altura, mentre dal primo pomeriggio sarà operativo anche un elicottero. L'obiettivo è estendere i pattugliamenti in mare aperto, dal momento che quelli a ridosso della costa non hanno finora dato risultati. Sono più di venti gli uomini impegnati nelle ricerche via terra e via mare, con pompieri, protezione civile e carabinieri insieme alle due motovedette della guardia costiera che da domenica sera hanno scandagliato scogli e insenature. A coordinare le ricerche e tenere informati i familiari del giovane è il tenente di vascello Donato Sirignano, che sottolinea come le condizioni del mare tutto sommato buone stiano permettendo di portare avanti le verifiche per rintracciare Federico.

Le ipotesi

Proprio il maltempo nelle prime ora dalla scomparsa aveva costretto a interrompere le ricerche nella notte tra domenica e lunedì, riprendendole il mattino seguente. Anche domenica pomeriggio, poco dopo che il 21enne aveva affittato la canoa in un noleggio di Scauri, sulla zona meridionale dell'isola si erano registrati temporali e mare grosso. Elementi che avevano portato a pensare che merlo avesse abbandonato l'attrezzatura per rifugiarsi a piedi lungo la costa. A terra non risultano però al momento avvistamenti.