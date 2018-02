Scontri di Bologna, tra i feriti tre poliziotti del Reparto Mobile di Padova

Fanno parte del Reparto Mobile di Padova tre dei poliziotti feriti ieri sera a Bologna nel corso degli scontri con militanti dei centri sociali, che volevano impedire un comizio di Forza Nuova: per loro prognosi di 10, 5 e 2 giorni. "

Solidarietà

Solidarietà e vicinanza è stata espressa da Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, ai poliziotti del Reparto Mobile di Padova rimasti feriti ieri sera

“Tre nostri colleghi - spiega Pianese - sono rimasti feriti, uno con dieci giorni di prognosi, uno con cinque giorni di prognosi e uno con due giorni di prognosi per bombe carta. Siamo stanchi di dovere diramare un bollettino di guerra ad ogni manifestazione politica: chiediamo che manifestazioni a forte rischio di incidenti non vengano autorizzate, e che comunque gli organizzatori vengano ritenuti responsabili dei danni causati. C’è una diffusa sensazione di impunità che alimenta la violenza contro gli avversari politici e contro le forze dell’ordine chiamate a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza degli stessi manifestanti. Non è possibile che nessuno sia chiamato alle proprie responsabilità davanti ai danneggiamenti e alle aggressioni violente, e che a pagare sia sempre e soltanto chi veste una divisa