Scontri Piazze, botta e risposta Giralucci-Ruffini. Giunta:"Ritrovato clima di rispetto"

La Giunta Giordani si è insediata lo scorso 7 luglio, tempo 15 giorni e qualcosa all'interno della Maggioranza sembra creare attrito. La guerriglia urbana di lunedì sera ha avuto il suo peso in tutto questo. Da una lato la consigliera Daniela Ruffini (Coalizione Civica) presente al corteo dei centri sociali che ha definito "inaccettabile la scelta della questura di far muovere in corteo Forza Nuova e Fronte Veneto Skinhead".

GIRALUCCI. Dall'altro Silvia Giralucci (Lorenzoni Sindaco), figlia di Graziano ucciso dalle Br nel 1974, ha rimproverato la collega in un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto: "Spero che capisca che non si può giustificare nessuna violenza, neppure in risposta a una provocazione, e che in futuro si comporti con più consapevolezza per il ruolo che occupa. - ha spiegato - Non è compito dei centri sociali impedire fisicamente una manifestazione della destra. Tutti hanno il diritto di esprimere il loro pensiero Anche quelli che non la pensano come me. Questa è l’essenza del mio essere di sinistra".

CONTRO LA COSTITUZIONE. Quindi ancora Ruffini che ha replicato: "Ho semplicemente affermato di aver manifestato in maniera pacifica e democratica e che, se qualcuno si fosse macchiato di violenza, ne avrebbe risposto a livello personale. Per quanto riguarda il permesso ai fascisti di esprimere il loro pensiero, non c’entra essere di destra o di sinistra. Così fa torto alla sua intelligenza: c’entra la Costituzione, la cui essenza è proprio l’antifascismo".



CLIMA DI RISPETTO. Infine una nota diffusa dalla Giunta Giordani che parla di: "Ritrovato clima di rispetto delle regole. Non deve stupire il fatto che una sala pubblica venga concessa dagli uffici preposti a chi ha ritenuto di chiederla nei termini previsti (ndr Il Centro sociale Pedro). L'attuale Amministrazione, in discontinuità con la precedente che spesso si è trovata a precludere spazi pubblici sulla base di motivazioni pretestuose e ideologiche, come dimostrano i numerosi e gravosi contenziosi legali in essere, intende garantire semplicemente il rispetto di regole, pluralismo e accessibilità alle sale comunali. Ciò detto la Giunta esprime totale assenso e convinzione rispetto a quanto già affermato, nella immediatezza dei fatti, da Sindaco e Vicesindaco; ribadisce la ferma condanna a qualunque forma e espressione di violenza e di infrazione delle regole. Riafferma inoltre piena solidarietà e fiducia nell'operato delle Forze dell'Ordine, nel rispetto delle prerogative di ciascuna Istituzione".