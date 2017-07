Dopo la conferenza degli attivisti del Pedro a palazzo Moroni sala negata a Forza Nuova

La scorsa settimana, a pochi giorni dalla guerriglia urbana andata in scena a Padova, per la prima volta nella storia gli attivisti del Centro Sociale Pedro tenevano una conferenza stampa in Municipio creando stupore e al tempo stesso infiammando la polemica in città.

SCONTRI NELLE PIAZZE

MARINELLO. Ora, come riportano i quotidiani locali, Forza Nuova avrebbe chiesto di usare la stessa sala ma Il Comune avrebbe risposto "No" perchè, per essere avvallta, la richiesta deve essere fatta da un consigliere (ndr com'era stato Marinello per il Pedro). A questo punto Forza nuova, eprimendo il proprio disappunto, lancia un appello: "Chiediamo al consigliere comunale Marinello di favorire la nostra richiesta, domandando per Forza Nuova la stessa sala che ha fissato per il centro sociale Pedro, in modo che anche noi, per democrazia e par condicio, possiamo esprimere il nostro punto di vista e la nostra opinione in merito ai fatti che ci hanno visto coinvolti".