Scontro tra un camion, un'auto e un furgone: un ferito grave, elitrasportato

Grave incidente verso le 13 di venerdì a Grantorto in via Muttirona all'incrocio con via Mazzini. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un camion, un furgoncino per il trasporto persone e una Renault che si è distrutta nella parte anteriore. Il tutto sarebbe stato innescato da una mancata precedenza. Sul posto è intervenuto l'elicottero da Padova del Suem 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Le testimonianze

Secondo le prime testimonianze l'automobilista sarebbe rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza verso l'ospedale di Padova dopo essere stato stabilizzato. Escoriazione le ha subite anche la persona alla guida del furgone mentre il camionista sarebbe illeso.

Notizia in aggiornamento