Scontro auto-furgone: quattro persone ferite, circolazione in tilt per alcune ore

Groviglio di lamiere domenica mattina verso le 10.15 in via Noventana a Noventa dove si sono scontrate una Bmw Serie 5 guidata da una donna di 52 anni di Padova e un furgone guidato da un trentaduenne del posto. All'interno della prima vettura erano seduti anche tre passeggeri. Tutti sono rimasti leggermente feriti.

L'incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem 118 oltre alla polizia stradale per i rilievi. Tutti gli occupanti della Bmw sono stati portati in ospedale per precauzione e medicati, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. L'autista del furgone non ha riportato conseguenze. I due guidatori sono stati sottoposti ad alcol test.