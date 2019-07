Trova una bomba a mano mentre taglia l'erba del giardino della villa: paura a Padova

Stava tranquillamente tagliando il prato, quando "qualcosa" ha attirato la sua attenzione. E quel "qualcosa" era una bomba a mano: attimi di paura a Padova.

La scoperta

Il rinvenimento è avvenuto alle ore 18.30 di venerdì 5 luglio in via Sorio, all'interno della Villa Mater Boni Consilii gestita dalle Pie Suore della Redenzione: il giardiniere era impegnato nelle consuete operazioni di sfalcio quando in mezzo all'erba ha rinvenuto una bomba a mano del tipo "ananas" arrugginita e con un vistoso buco sul fianco che la rendeva inattiva. Dopo alcuni secondi di apprensione l'uomo ha prontamente chiamato la polizia, che dopo essersi recata sul posto per visionare l'ordigno - capendo così che non avrebbe potuto nuocere - ha poi inviato nella mattinata di sabato 6 luglio gli artificieri per mettere in sicurezza la bomba a mano e portarla via.