La scoperta tutta padovana che può "salvare" il cuore

Un team di ricercatori interamente targato Padova ha individuato un nuovo bersaglio molecolare che apre la strada allo sviluppo di nuovi farmaci per combattere le malattie cardiovascolari. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista «Nature» con il titolo "Identification of an ATP-sensitive potassium channel in mitochondria", è stato coordinato dal dottor Diego De Stefani e dal rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto