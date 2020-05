Coronavirus: a Vo' parte il terzo screening mediante tampone e prelievo ematico

È iniziato la mattina di venerdì primo maggio il terzo screening con tamponi e prelevi ematici a Vo', il paese cluster dell'emergenza Coronavirus in Veneto.

Prelievi

In via Mazzini all'interno del polo scolastico "G. Rodari" è iniziato il campionamento su base volontaria. Tanti i cittadini del paese che hanno voluto dare il proprio contributo mettendosi in fila ordinatamente e attendendo il proprio turno. Si tratta di un'iniziativa che proseguirà fino a lunedì e rientra nell'ambito di un progetto di ricerca promosso dal dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto per proseguire lo studio sull'evoluzione del Covid-19 all'interno di una comunità. Tutte le operazioni sono state regolate dai carabinieri della compagnia di Abano Terme del colonnello Marco Turrini e dagli uomini della protezione civile.