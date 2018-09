Asili nido e materne: i bambini che non sono stati vaccinati torneranno a casa

Sono 100 i genitori che hanno scelto la linea del no-vax. Rischia di essere un giorno triste il primo di scuola per 2600 piccoli padovani dai 0 ai 6 anni. Come riporta il Mattino, l’emozione per l’inizio dell’asilo nido o della materna è condizionato dalla scelta dei genitori sui vaccini.

No vax

In provincia di Padova sono un centinaio quelli che hanno scelto di non vaccinare i propri figli. Su di loro ci sarà una linea dura del comune che non farà entrare a scuola i bambini che non siano a posto con le vaccinazioni. In totale sono 1800 i piccoli iscritti alle scuole comunali. Per i genitori che no-vax potrebbero scattare multe fino a 500 euro.