Scuola senza lavagne, genitori infuriati con il Comune: scoppia la polemica sui social

"La coordinatrice ci ha informati che anche dopo ripetute richieste il Comune non solo non ha iniziato il lavori per costruire la classe in più (promessa e tanto pubblicizzata, per far spazio ai ragazzi è stata tolta la biblioteca, aula assolutamente non idonea anche per la mancanza di tende e per l'enorme sbalzo termico), ma non ha fornito le lavagne di ardesia (su alcune classi ormai quelle che ci sono non ci si riesce neanche a scrivere), non ha neanche fatto pulire tutto il sistema di riscaldamento con aspirazione, sanificazione e cambio dei filtri". È il messaggio scritto da una mamma arrabbiata sul gruppo Facebook "Sei di Tencarola se..."

LA POLEMICA.

Il post ha catalizzato l'attenzione di molti che si sono espressi duramente nei confronti del Comune. C'è chi grida vergogna e chi sottolinea come le scuole siano una priorità.