Scuole padovane al freddo, in classe tra 13 e 16 gradi: si fa lezione con il cappotto

Le norme prevedono che in ogni classe ci siano tra i 18 e i 20 gradi. Come riporta il mattino di Padova, invece, in quasi tutte le aule dell'istituto professionale statale Leonardo Da Vinci, nelle tre sedi di via San Giovanni da Verdara, Isidoro Wiel e Macchiavelli in questi giorni di gelo il termometro oscilla tra i 13 e i 16 gradi. Il risultato? Alcuni studenti se ne stanno al caldo di casa, alcuni si portano in aula una coperta e altri fanno lezione con il cappotto. Il dirigente, sollecitato dai genitori, ha chiesto più volte l'intervento urgente sia del consigliere delegato all'Edilizia scolastica della Provincia, sia dei tecnici di Palazzo Santo Stefano, ma gli interventi invocati dal preside, sino ad oggi, non hanno ancora avuto l'effetto desiderato.

LA MANUTENZIONE.

I tecnici si sono recati più volte nelle tre sedi del Da Vinci (1030 studenti e 150 docenti) per revisionare gli impianti di riscaldamento, ma la temperatura nelle aule non si è alzata. Il freddo è più pungente durante le ore in cui si tengono i corsi serali e nella succursale dell'Arcella. Lo stesso dirigente segnala anche alcune pesanti anomalie sul fronte della manutenzione ordinaria, sempre di competenza della Provincia. I serramenti non sono a posto e quasi tutto il cortile, dove si trova l'ingresso principale dell'istituto, è costellato di buche, che diventano pozzanghere pericolose ogni volta che piove. Il da Vinci non è l'unico istituto a patire l'assenza di un impianto di riscaldamento efficiente. Molti istituti sono piuttosto datati e hanno una grande dispersione termica. Nonostante i termosifoni vadano tutta la mattina e a volte anche il pomeriggio gli ambienti non si riscaldano abbastanza.