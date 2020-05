Le scuole di lingua impossibilitate a lavorare perché agganciate alla chiusura degli altri istituti

Ha atteso, paziente, per ben due mesi, poi ha ritenuto che fosse doveroso uscire allo scoperto. Così Elena Morello, presidente delle scuole di lingue associate all'Ascom Confcommercio di Padova, in una lunga lettera prima sottoposta ai colleghi e poi veicolata all’ Associazione Nazionale Servizi Linguistici di Confcommercio, Federlingue, che già si è mossa con decisione a livello nazionale grazie alla sua Presidente, ha evidenziato le storture di un sistema paese che sembra fatto apposta per dividere tra figli e figliastri.

Disagio

«Con i colleghi locali e del consiglio nazionale di Federlingue - attacca Morello - condividiamo un disagio che, giorno dopo giorno, sta inasprendo gli animi e rischia, se non viene immediatamente gestito, di portare a conseguenze irreparabili». Il motivo è presto detto: agganciate alle scuole di ogni ordine e grado, le scuole di lingue sembrano avere solo i divieti di quelle e nessun vantaggio. «I nidi e la scuola dell'infanzia - continua la presidente – hanno giustamente avviato un dibattito, frutto senz'altro del fatto che anche quelle scuole, come le nostre, sono spesso attività economiche private che per sopravvivere hanno bisogno di lavorare e svolgono al contempo un importante ruolo sociale. Per il resto, però, a parte qualche disquisizione sugli esami e le Università, il tutto viene rinviato senza troppi patemi a settembre. Evidentemente ragionare per macro-categorie fa pensare di aver compiuto sufficientemente il proprio dovere. Abbiamo bisogno di vedere regolamentati gli spazi, le affluenze, il numero di addetti / studenti, gli eventuali turni di lavoro visto che lavoriamo (lavoravamo) per oltre 8 ore al giorno e spesso anche il fine settimana, aspetto questo che mette in luce anche la necessità di rivedere la contrattazione nazionale cui facciamo capo, richiamata di recente proprio per poter addire alla cassa integrazione per i nostri dipendenti con non poche difficoltà».