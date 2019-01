Daigo music school di Limena, la una nuova scuola di musical per bambini dai 6 ai 12 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Partirà a febbraio alla Daigo Music School di Limena il nuovo progetto “Scuola di Musical per bambini” con un corso rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

I professori

Un team di docenti professionisti saranno a disposizione per questa importante iniziativa: Cristiana Lirussi, Stefania Miotto e Maurizio Corrente per la parte canto e interpretazione, Caterina di Napoli per la parte danza, Guido Laurjni per la parte recitazione e dizione e Nicola Albano per la parte di produzione discografica e spettacolo.

Iscrizioni

Il corso, a numero chiuso, prevede un casting che si terrà il prossimo sabato 26 gennaio alle ore 11 ma per chi, per motivi scolastici, fosse impossibilitato ad esserci, si potrà prenotare una ulteriore audizione in altro orario. Obiettivo del percorso didattico sarà quello di stimolare i bambini a stare bene sopra un palcoscenico, mostrandogli concretamente tutto ciò che serve per acquisire sicurezza nei propri mezzi espressivi, il tutto con un approccio adatto all’età.

Lo spettacolo

Verrà quindi messo in scena un vero e proprio spettacolo in un importante teatro della provincia di Padova. Le materie trattate saranno musical theater, recitazione, dizione, elementi di scenografia, elementi di trucco, allestimento di uno spettacolo, controllo e impostazione della voce, esercitazioni corali, espressività corporea e presenza scenica, danza e movimento.

La scuola

La scuola di Limena ha già attivo da un paio di anni un altro importante corso di musical per ragazzi ed adulti, con docente il noto performer Vittorio Matteucci, protagonista di moltissime produzioni italiane tra cui Nore Dame de Paris, Promessi Sposi, Romeo e Giulietta, Tosca e molti altri. “DaigoInMusical” è un corso che sta dando molte soddisfazioni e che quest’anno al termine metterà in scena un musical appositamente scritto per i ragazzi da Vittorio in un importante teatro padovano.

Per informazioni contattare la scuola al cellulare o WhatsApp338.5209079 oppure via mail a info@daigomusicschool.it