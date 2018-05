“La Vivaldi cammina… tutti a Piedibus!” a Selvazzano si va a scuola a piedi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un autobus a piedi con fermate ad orario e tre linee diverse che attraverseranno il Quartiere di San Domenico. Dal 28 maggio al 1 giugno 2018 tutti gli alunni potranno “prendere” il Piedibus di sola andata verso la scuola Vivaldi.

“La Vivaldi cammina” ripropone in chiave moderna un’azione che noi stessi e i nostri genitori abbiamo compiuto quando eravamo piccoli come un fatto normale: andare a scuola a piedi. – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – Oggi sicuramente sono cambiate le condizioni, sono aumentate le macchine e i pericoli e nessuno di noi si fiderebbe a mandare i propri figli a scuola da soli a piedi. Ecco perché questo comitato genitori, da sempre attivo ed operativo, ha messo in campo un’iniziativa che ha avuto l’adesione totale degli alunni: una proposta sperimentale che vede la collaborazione dei genitori, dei nonni, del comando della Polizia Municipale e che potrebbe diventare un modello da ripetere in tutte le altre scuole nei prossimi anni”.

“Mi ha entusiasmato sin dall’inizio il trasporto e l’energia di alcune mamme, referenti del comitato genitori, che mi hanno illustrato questo progetto davvero straordinario: un esempio per tutti, bambini che insieme si muovono, conoscono il proprio territorio, imparano a circolare secondo le regole dell’educazione stradale e arrivano a scuola di sicuro più allegri e predisposti ad affrontare la giornata con positività. – sottolinea l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanna Rossi – Assieme a tutto questo i genitori lasciano a casa le auto e sicuramente è vantaggioso per ridurre l’inquinamento urbano e far conoscere e apprezzare forme diverse di mobilità”.

