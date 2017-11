Scuola, la Regione approva la nuova offerta formativa per il prossimo anno scolastico

La Regione Veneto ha approvato, su proposta dell’assessore all’istruzione e formazione Elena Donazzan, il nuovo piano offerta formativa d’istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico-formativo 2018-19.

AGGIORNAMENTI

“Abbiamo aggiornato il piano dell’offerta formativa degli istituti scolastici e delle scuole di formazione professionale del Veneto – dichiara l’assessore Donazzan – per venire incontro al soddisfacimento delle esigenze espresse dal territorio, dalle imprese e dagli studenti che escono dal primo ciclo d’istruzione. La Regione, insieme alle Province, alla città metropolitana, all’Anci e alle Comunità montane e all’Ufficio scolastico regionale programma il dimensionamento scolastico e l’offerta dei percorsi formativi del sistema d’istruzione e della formazione professionale. In Veneto le scuole professionali, che da sole coinvolgono 20 mila allievi, sono parte integrante del sistema complessivo dell’educazione e svolgono un ruolo fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e far incontrare aspirazioni dei giovani e domanda delle aziende. Il mondo del lavoro necessita di figure professionali competenti e subito spendibili nell’attività produttiva”.

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

L’istituto superiore “8 Marzo- Lorenz” di Mirano avrà anche l’indirizzo professionale “servizi per la sanità e l’assistenza sociale”; all’istituto superiore “Vendramin Corner” di Venezia ci sarà l’indirizzo “Industria e artigianato per il made in Italy”; l’istituto “Pacinotti” di Mestre potrà attivare l’indirizzo serale “chimica, materiali e biotecnologie” nell’articolazione dedicata alle “biotecnologie sanitarie”. Inoltre al Cfp Don Bosco di San Donà di Piave sono riconosciute due nuove qualifiche professionali: quella per operatori d’impianti termoidraulici per il risparmio energetico e quella per riparatori di carrozzeria di veicoli a motore.

PER LA PROVINCIA DI PADOVA

Per il nuovo anno scolastico è approvato nella scuola di formazione professionale Manfredin di Este il corso per operatore elettrico. L’attivazione dei nuovi percorsi di studio segue criteri rigorosi – specifica l’assessore – al fine di evitare sovrapposizioni territoriali o sovrabbondanza di offerta in particolari settori. Tutte le richieste avanzate sono state attentamente vagliate dal territori e dalla Regione, in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in modo da garantire la sostenibilità almeno triennale del ciclo di studi richiesto. In base al medesimo principio, sono stati eliminati dall’offerta formativa i percorsi non avviati per più anni scolastici consecutivi”.