Guasto alle tubature: chiusa la scuola Zanon

Alla scuola primaria Giulio Zanon di Cadoneghe si è rotta una tubazione a servizio dell’impianto di riscaldamento. Al guasto è seguita un'ingente perdita d’acqua, tanto che i tecnici del Comune, il personale e i dirigenti dell'istituto sono intervenuti subito per verificare l’entità del problema, che non è dovuto alle basse temperature di questi giorni ma all’usura (si tratta di una tubazione interna, posizionata lungo un corridoio).

SCUOLA CHIUSA. Per le necessarie riparazioni si è reso necessario lo spegnimento dell’impianto di riscaldamento, per poi dare avvio alla ricerca del guasto rompendo tratti di muro. Di qui la decisione del sindaco Michele Schiavo, in considerazione delle basse temperature di questi giorni, che non consentirebbero ai circa 250 alunni, ai loro insegnanti e al personale di restare negli ambienti dell’istituto per le normali attività scolastiche, di ordinare la chiusura temporanea della Zanon per la giornata di domani, mercoledì 11 gennaio (giorno in cui peraltro le attività scolastiche sono previste a tempo pieno). "Fino all’ultimo si è valutato se la riparazione potesse essere effettuata senza chiudere la scuola - precisa il Comune con una nota - ma l’unica soluzione idonea per restituire piena efficienza all’impianto di riscaldamento comporta un intervento che potrebbe protrarsi per parecchie ore e quindi impedire il corretto riscaldamento degli ambienti".