Interviene per sedare una rissa e rimane ferito da un coltello

Interviene per sedare una rissa e rimane ferito. E’ accaduto in in via Guizza presso il bar Stella, quando quando il trentaduenne K. G., di fronte al degenerare di una rissa originatasi per futili motivi tra un connazionale ed un suo amico di origine romena veniva colpito al torace con un’ arma da taglio. A colpirlo il connazionale che ha fatto poi perdere le sue tracce. K.G. invece veniva trasportato in ospedale e trattenuto in osservazione. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.