Nuova sede della polizia locale all'Arcella: venti agenti presidieranno il quartiere

È stata inaugurata mercoledì la nuova sede della polizia locale dell’Arcella dove prende servizio il reparto di prossimità: "Si tratta di un bel risultato - ha commentato il sindaco Sergio Giordani - frutto di uno sforzo congiunto tra i settori del Comune".

AZIONI GIÀ AVVIATE. "Come ho già detto in Consiglio Comunale per me non è assolutamente un problema portare avanti azioni che erano già avviate da chi mi ha preceduto, se le reputo positive, - sottolinea il sindaco - penso semplicemente sia questo il normale modo di amministrare con buon senso, il modo che da subito ho promesso di usare con tutti i padovani. Con questa operazione procediamo con la delocalizzazione del personale in divisa dal centro e dalla sede centrale ai nostri quartieri, ed è ovvio che proprio qui all’Arcella, quartiere con grandi potenzialità ma anche criticità note e da affrontare, la giornata di oggi assume un senso particolare".

20 AGENTI. "Delocalizzare i presidi di polizia - precisa Giordani - significa due cose semplici: garantire maggiore presenza di personale della polizia locale tra la gente e una maggiore tempestività negli interventi e nelle emergenze, perché evidentemente gli agenti partono da qui e non da via Gozzi o da più lontano e possono essere sul posto più rapidamente. Già da oggi alla sede sono funzionalmente assegnati almeno 20 agenti ogni giorno, e puntiamo col comandante Vicario Fontolan a portarli nel medio termine fino oltre 30.

UFFICIO. "Agli arcellani voglio dire che non ho dimenticato le loro richieste, anzi, proveremo a fare il massimo - dice il sindaco - sono già partiti i servizi rafforzati in zona Borgomagno e oggi mettiamo un altro mattone di una sicurezza integrata che vogliamo costruire passo dopo passo. Confermo che ho chiesto al corpo di polizia locale di dedicarsi con intensità a recuperare la modalità del servizio a piedi che si sposa alla figura del vigile di quartiere, sono convinto sia un buon modo per entrare in contatto col tessuto del quartiere, ricevere informazioni, cercare insieme soluzioni. Inoltre per dare un ulteriore segnale, e per far capire che vogliamo essere nel cuore di questo quartiere, proprio qui in questa sede mi farò allestire un piccolo ufficio, dove io e la giunta potremo ricevere persone e associazioni; voglio che sia chiaro che i problemi dei cittadini mi stanno a cuore e senza finte promesse ci metterò tutto il mio impegno per migliorare la situazione".

APERTURA. La sede della polizia locale all'Arcella in questa fase è aperta al pubblico in due giorni della settimana, il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18. Anche all'esterno della stessa caserma sono indicati, oltre agli orari di ricevimento, alcuni numeri di telefono ai quali i cittadini possono rivolgersi per appuntamenti o segnalazioni, oltre ad un indirizzo e mail di contatto.