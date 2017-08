Nuova sede polizia municipale: polemiche per la presenza dell'ex assessore Maurizio Saia

Mercoledì è stata inaugurata la nuova sede della polizia municipale, quella distaccata dell’Arcella, voluta dall’ex sindaco Massimo Bitonci, i cui lavori per l’apertura erano stati bloccati lo scorso inverno, ma che la caduta della giunta leghista a novembre avevano poi rimandato.

ORARI APERTURA. La nuova sede di via Tiziano Aspetti resterà aperta al pubblico il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18. Nella struttura, oltre agli ufficia della polizia locale, vi sono alcune stanze che verranno utilizzate dal sindaco Sergio Giordani e dal consigliere comunale delegato all’Arcella Antonio Foresta per le riunioni con i cittadini. All’inaugurazione proprio alcuni residenti della zona hanno bloccato il primo cittadino durante i discorsi ufficiali, lamentando il degrado del quartiere e la scarsa sicurezza.

POLEMICHE. Nonostante l’invito, non si è fatto vedere Massimo Bitonci, mentre era in prima era presente fila Maurizio Saia, che non ha ruoli istituzionali, ma che ha attaccato ugualmente l'ex sindaco. La cosa ha scatenato una serie di polemiche, principalmente sui social, con i consiglieri di opposizione che si sono indignati per la presenza dell’ex assessore alla sicurezza.