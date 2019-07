Spinelli sotto i portici del municipio: guai in vista per tre diciottenni padovani

Non si sono dati appuntamento in un parco isolato ma fuori dal municipio, nel centro di San Giorgio delle Pertiche e poco lontano dalle loro case. Scopo della serata era fumare qualche spinello in compagnia, ma visto il caratteristico odore è bastato poco per essere scoperti.

Scoperti

Due ragazzi e una ragazza del posto, appena maggiorenni, sono finiti iscritti nei registri del prefetto come assuntori di stupefacente. Li hanno notati mercoledì 3 luglio, poco prima della mezzanotte, in via Canonica. Si erano sistemati sotto il colonnato, accendendo un paio di spinelli di marijuana. Non avevano però fatto i conti con una pattuglia della polizia locale a cui è bastato sentire l'odore inconfondibile della cannabis per capire cosa stesse succedendo.

Le conseguenze

Inizialmente hanno tentato di negare, ma messi alle strette hanno consegnato una bustina con 1,4 grammi di marijuana e due grinder, dei macinini per sminuzzarla ancora sporchi di "erba". Sequestrato il materiale è scattata la segnalazione. Vista la modica quantità, niente denuncia. Oltre all'ammonizione, il prefetto potrebbe però disporre nei loro confronti delle misure aggiuntive, dall'obbligo a seguire un corso di recupero al ritiro della patente. Soddisfatto il neo sindaco Daniele Canella: «La presenza della polizia locale in orario notturno è un importante deterrente per prevenire atti di potenziale degrado e pericolo» ha commentato.