Raffica di segnalazioni per consumo di droga nella Bassa: ci sono anche dei minori

Il consumo personale di stupefacenti è stato la costante dei servizi straordinari eseguiti tra sabato e domenica dalla compagnia dei carabinieri di Este sull'intero territorio di pertinenza.

Segnalazioni

Sei le persone segnalate al prefetto come assuntori, tutti di sesso maschile e al di sotto della trentina. A Carceri un 31enne italiano è stato sorpreso con un grammo di eroina, mentre una dose della stessa sostanza è stata trovata in possesso di un 27enne di Piacenza d'Adige. Fra Este, Solesino e Ospedaletto Euganeo sono stati scoperti anche un 29enne marocchino con una dose di cocaina, un 16enne monselicense e un 15enne moldavo con della marijuana e un 19enne di Casale di Scodosia con un grammo di hashish. Si tratta di giovani scoperti con modiche quantità di droga destinata all'uso personale nei confronti dei quali non sono stati formalizzati provvedimenti penali poiché non sono riconducibili a traffici illeciti e spaccio.

Ebbrezza

Due le denunce per guida in stato d'ebbrezza, formalizzate a Este nei confronti di un 23enne di Baone che aveva un tasso alcolemico di 1,79 g/l e di un 46enne di Este con 1,93 g/l. A entrambi è stata ritirata la patente. Deve inoltre rispondere di rifiuto di fornire le generalità e ubriachezza una 53enne di Este.