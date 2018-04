Rischiano la vita nel grattacielo abbandonato per un selfie dal ventesimo piano

I giovanissimi ragazzi sono stati visti mentre si introducevano nella struttura abbandonata in zona industriale e dai successivi controlli è emerso che non solo uno di loro aveva già provato a commettere lo stesso pericoloso gesto, ma anche che un 16enne aveva con sè un documento contraffatto.

Una moda pericolosa

Doveva essere una bravata tra ragazzini, una prova di coraggio per scattare una foto ricordo dall'alto di un palazzone in disuso, ma si è conclusa con una denuncia. Protagonisti quattro giovanissimi, tre 16enni e un 17enne. Nel pomeriggio di domenica 8 aprile il gruppetto è arrivato in via Panama, nella zona dell'Interporto di Padova, che nel fine settimana con fabbriche e aziende chiuse è semi deserta. Il loro obiettivo era il grattacielo che si trova lungo la tangenziale corso Kennedy, ormai abbandonato da anni. Scopo della goliardata fare un selfie estremo dal 19esimo piano, secondo la pericolosissima moda in voga tra i giovanissimi.

Le denunce

I ragazzini sono riusciti a guadagnare l'ingresso del palazzo attraversando il cantiere dismesso che circonda l'area esterna e sono saliti. Il loro passaggio non è però passato inosservato e i quattro sono stati sorpresi e fatti scendere dalla polizia arrivata sul posto, per poi essere accompagnati in questura e denunciati per invasione di terreno privato e procurato allarme. A un controllo più approfondito è risultato che uno dei 16enni era già stato protagonista di un analogo tentativo alla fine dello scorso anno. Un altro dei giovani invece aveva addosso una fotocopia della patente di guida del padre, sulla quale aveva incollato una propria fotografia, non si sa ancora se per un semplice scherzo o se per utilizzarla illecitamente.