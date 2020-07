Tradito dai selfie con la marijuana: ne nascondeva 3 chili nel congelatore

I selfie con i borsoni pieni di marijuana lo hanno tradito. I carabinieri di Camposampiero hanno scoperto che nascondeva la droga in un congelatore dismesso e lo hanno arrestato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Nel primo pomeriggio di lunedì 20 luglio i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un commerciante di 26 anni originario del Marocco e residente a Loreggia. Tutto è partito quando due coniugi hanno denunciato il ragazzo al comando di Camposampiero perché più volte aveva venduto al loro figlio 24enne della droga. I carabinieri hanno cominciato a indagare ed esaminando il cellulare del 26enne hanno trovato diverse fotografie che lo ritraevano con della marijuana. Poco dopo lo stupefacente è stato trovato all’interno di un congelatore non funzionante, nascosto sotto una catasta di materiale, per un totale di 3,6 chili. Il telefono e la marijuana sono stati sequestrati mentre il 26enne è stato portato in carcere.