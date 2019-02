Inquinamento e blocco del traffico: da martedì torna il "Semaforo Giallo", tutte le limitazioni

Era nell’aria, ora è ufficiale. Torna il semaforo giallo con le relative limitazioni per il traffico veicolare. Il bollettino Arpav emesso lunedì mattina non lascia scampo agli automobilisti. Troppo inquinata l’aria di Padova e quindi da martedì e almeno fino a venerdì verranno lasciati in garage i veicoli benzina Euro 0 ed Euro 1, i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e soprattutto i veicoli privati alimentati a diesel Euro 4.0

Il vedemcum

Ecco in sintesi l'allerta 1 (dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di Pm10) che entra in vigore da martedì 19 febbraio.

É vietata la circolazione di:

veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, veicoli privati alimentati a diesel Euro 4,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 18.30. Inoltre è vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Tutte le informazioni a questo link.