Inquinamento e pm10 alle stelle: scatta il "Semaforo Rosso", tanti veicoli in garage

Smog e pm10 alle stelle, scatta quindi il semaforo rosso, per la prima volta nell'inverno 2019-2020. Dalla giornata di martedì si inaspriscono quindi le misure per contenere l'inquinamento con l'aria che ormai è irrespirabile. Almeno fino a venerdì resteranno in garage numerosi veicoli, sia privati sia commerciali. Nel dettaglio tutte le informazioni.

Livello rosso

LIVELLO DI ALLERTA 2° (dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di PM10)



E' vietata la circolazione di: autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE. Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 18:30 (con inclusione dei giorni festivi infrasettimanali). Solo per gli autoveicoli commerciali diesel Euro 4 la limitazione è dalle 8:30 alle 12:30. ​Inoltre è vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Veicoli in deroga e "titolo autorizzatorio"

Possono circolare i veicoli con motore elettrico o ibrido, veicoli alimentati a Gpl o gas metano e veicoli alimentati a benzina o a gasolio trasformati a Gpl o gas metano. Tutte le deroghe sono consultabili nell'ordinanza, disponibile nella sezione "Documenti" di questa pagina.

Sono previste ulteriori eccezioni da documentare con "titolo autorizzatorio". Il "titolo autorizzatorio" è una dichiarazione sottoscritta dal conducente che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.