Seneca, il dono diventa una caccia al tesoro: «Vi Vo-glio bene»

E’ un’idea che è nata molto semplicemente, spontaneamente, nato dal desiderio di lasciare un segno di vicinanza agli abitanti di Vo, che per la seconda settimana sono costretti a una quarantena forzata, con tanto di check Point alle due entrate del paese. Così l’artista Seneca, che conosce un’abitante del paese le ha chiesto come fare a farle arrivare delle opere che voleva regalare alla cittadinanza, con un semplice messaggio: «Vi Vo - glio bene».

Seneca, accompagnato dal suo gallerista, ha raggiunto lo sbarramento dove appunto ci sono dei filtri, hanno gentilmente chiesto di poter lasciare la busta e i carabinieri in servizio hanno permesso alla ragazza di recuperarla. E’ stata sua l’idea di innescare una caccia al tesoro innescata attraverso chat alle quali sono iscritti moltissimi abitanti del paese che si sono poi prodigati per trovarle. Le opere donate sono delle serigrafie firmate e numerate. Un modo da dare anche un valore alle opere stesse, proporzionalmente al fatto che stiamo parlando di un artista in rampa di lancio. Un regalo quindi gradito dagli abitanti di Vo e nello stile de