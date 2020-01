Si sente male mentre è alla guida. Deceduta settantottenne di Padova

Poco dopo mezzogiorno e mezzo di domenica 26 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Salboto nel comune di Salboro in soccorsi di un'autusta che con la sua auto è finita contro la ringhiera di un'abitazione. E' molto un probabile che a causare la perdita del controllo dell'auto, una Opel Corsa, sia dovuto a un malore della conducente che poco dopo è deceduta. I vigili del fuoco arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre il personale del SUEM 118 ha provato a lungo a rianimare la donna 79enne, originaria di Padova: Visentin Maria Elisa. Purtroppo con esito negativo. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminati dopo circa un'ora.