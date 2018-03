Era senza assicurazione da un anno e mezzo, il luminare che investì la signora sulle strisce

Era senza assicurazione da un anno e mezzo medico legale tossicologo che il 22 settembre dello scorso anno travolse sulle strisce una donna di 68 anni in corso Milano.

Fermo amministrativo

Ora il professionista potrebbe vedersi porre un fermo amministrativo della macchina e dovrà pagare una mula molto salata. A risarcire la donna ferita sarà invece il Fondo per le vittime della strada. Intanto la procura sta indagando sulle ragioni che hanno spinto i medici del pronto soccorso a fare una prognosi di soli 35 giorni alla donna, quando invece le sue condizioni di salute parrebbero molto più gravi, e perché la polizia locale non ha trasmesso gli atti alla procura una volta accertato che la donna, a dicembre, non si era ancora ripresa.