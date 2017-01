Task force anti furbetti sui treni regionali: in 10 giorni sorpresi 2.800 senza regolare biglietto

Più di 53mila controlli, fra il 16 e il 27 gennaio, a terra e a bordo di 446 treni regionali, fra i più interessati dal fenomeno dal mancato pagamento dei biglietti. Riscontrata una percentuale di evasione del 5,32%, in netto calo rispetto al 7,85% dell’analoga campagna del 2016. Individuate più di 2.800 persone non in regola, 610 biglietti venduti sui treni per un importo di oltre 6.400 euro, 167 verbali di accertamento emessi per un importo di oltre 11mila euro, allontanate prima di salire a bordo 2.049 persone non in regola.

CONTROLLI ANTI-EVASIONE. È il bilancio di due settimane di attività antievasione, suddivisa in due tranche, condotta sulle linee del Veneto da Trenitalia Regionale e da Protezione Aziendale con il supporto di un team nazionale di controllori. Una lotta senza tregua contro i “furbetti” per recuperare risorse e migliorare la qualità del viaggio, con particolare attenzione a chi paga il biglietto. Gli agenti, suddivisi in squadre, hanno “setacciato” tutte le linee regionali, concentrando l’attività sui treni e nelle fasce orarie a maggior rischio evasione. I pool costituiti da più persone hanno anche una funzione dissuasiva nei confronti di possibili reazioni aggressive. Ciononostante, in 20 casi è stato necessario richiedere l’intervento della polizia ferroviaria.

LA STRAGRANDE MAGGIORANZA PAGA. Questo nuovo approccio al fenomeno dell’evasione punta a recuperare risorse finanziarie a beneficio della stragrande maggioranza dei viaggiatori, che paga il biglietto e l’abbonamento, e delle Regioni, cui compete l’onere di finanziare il servizio. "Infatti, sebbene i viaggiatori non in regola siano più numerosi sulle tratte brevi e al tasso medio di evasione, calcolato sulle persone, non corrisponda un’analoga percentuale di minori incassi, il recupero di risorse contribuirà comunque al proseguimento del percorso di ammodernamento e potenziamento della flotta regionale già avviato da Trenitalia", dichiara una nota della società.