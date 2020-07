Senza patente, si fa accompagnare in auto per spacciare cocaina ed eroina

Non avendo la patente di guida, raggiungeva i clienti accompagnato dall'autista. Ad escogitare questo particolare metodo di spaccio è stato un 44enne di Castelfranco Veneto, F.M., i cui traffici sono giunti al capolinea.

Dosi

La scorsa notte, quella tra l'11 ed il 12 luglio, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che da tempo stavano indagando sul suo conto per contrastare il fiorente spaccio da lui gestito. Il 44enne, con vari precedenti alle spalle e già ben noto alle forze dell'ordine, aveva ceduto, sotto lo sguardo interessato dei carabinieri, alcune dosi di eroina e cocaina ad un 48enne della provincia di Padova.

Autista

Nel corso della perquisizione personale veniva è stato in possesso di numerose dosi pronte allo spaccio. L'attività di polizia consentiva di accertare anche la responsabilità, per favoreggiamento, di un 51enne residente nell'alta padovana che fungeva da autista essendo il pusher privo di patente di guida e di autovettura. «Continua così -spiegano i carabinieri di Castelfranco in una nota- l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti sulla piazza castellana».