Senzatetto occupano una casa in via Pietro Canal, denunciati per danneggiamento

Alle 9.40 di sabato, una volante della polizia ha effettuato un controllo in via Pietro Canal 25 in un appartamento di uno stabile, utilizzato come covo per dai senzatetto. Sul posto gli agenti hanno riscontrato la forzatura di due persiane. Una volta giunti all’interno hanno trovato un uomo e una donna che dormivano per terra su un materasso.

DENUNCIATI.

Condotti in questura, i due sono stati identificati: si tratta di M.A., 44enne marocchino e Z.Z., 24enne bulgara entrambi pregiudicati e in Italia senza fissa dimora. I due sono stati indagati per invasione di edificio, danneggiamento e furto di energia elettrica.