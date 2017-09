Caso Rugiati-Sushi Su, il video delle proteste del noto cuoco sequestrato dai giudici

Aveva preso il suo smartphone e subito aveva denunciato a mezzo Facebook quello che a suo dire era un vero "peccato" di gola: aver servito del pesce in scatola anzichè fresco, al quale sarebbe intollerante.

ACCUSE FALSE?



Non si è fatta attendere la risposta"legale" dei ristoratori del Sushi-Su al noto chef della televisione Simone Rugiati trascinato in tribunale a seguito delle dichiarazioni diffamatorie comparse sui social qualche giorno fa. Come riportano i quotidiani locali per il giudice non si configurerebbe il diritto di critica in quanto vi sono affermazioni denigratorie sulla qualità del cibo e accuse di pericolo di intossicazione". Inoltre risulterebbero anche false: lo stesso chef, infatti, avrebbe ammesso di non aver nemmeno assaggiato il piatto in questione.