Numerose irregolarità riscontrate: sequestro amministrativo per un hotel della Bassa Padovana

Sigilli inevitabili: sequestro amministrativo per un albergo della Bassa Padovana.

I controlli

L'operazione è stata svolta nella giornata di venerdì: i militari della compagnia di Abano Terme, nell’ambito di una specifica attività di monitoraggio delle strutture ricettive esistenti sul territorio di competenza, hanno proceduto - in collaborazione con personale dei Nas Carabinieri di Padova, dell’ente provinciale e della polizia locale - al controllo di una struttura alloggiativa della Bassa Padovana, riscontrando a carico della società di gestione dell’hotel svariate violazioni di legge (con riferimento, in particolare, alla normativa regionale in tema di sviluppo e sostenibilità del turismo). Nell'ordine: un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito nei locali di pernottamento non occupati da turisti (circa una sessantina in più rispetto a quelli autorizzati); la mancata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l’omessa preventiva comunicazione al comune interessato di eventuali variazioni di contenuto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); la gestione di struttura ricettiva in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione.

Il sequestro

È stata quindi disposta, sulla scorta di quanto rilevato, la sospensione dell’attività commerciale della struttura alloggiativa in questione, posta sotto sequestro amministrativo cautelare. Nel corso dei controlli anche i Vigili del Fuoco, appositamente intervenuti su attivazione dei militari dell’Arma che stavano già operando in loco, hanno rilevato ulteriori anomalie in tema di conformità dell’albergo sulle normative antincendio.