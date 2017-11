Padova, sequestrati 100 kg di droga: finisce in manette un 46enne insospettabile

Nella giornata di mercoledì i carabinieri del comando provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 100 chili di stupefacente e arrestato un cittadino italiano di 46 anni, incensurato.

INCASTRATO.

Il sequestro è avvenuto in una zona rurale tra le provincie di Padova e Rovigo. L’attività investigativa è stata svolta dai carabinieri di Piove di Sacco e ha permesso di individuare una piantagione di marijuana di ampissime dimensioni che avrebbe rifornito il mercato della Bassa Padovana e del rodigino. I militari di Agna, hanno raccolto tra i giovani informazioni su una coltivazione con tanto di essicazione e confezionamento organizzata da G.F., coltivatore agricolo di 46 anni, residente a Badia Polesine, incensurato e sconosciuto alla giustizia. Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti i carabinieri hanno notato sul retro dell’abitazione serre, pollai e disimpegni in muratura e sentito un forte odore di “erba”.

LA PRODUZIONE

Intervenuti per una perquisizione, i militari hanno trovato l’estera produzione di marijuana con ben organizzate tutte le fasi della coltivazione: all’interno delle serre erano posizionate le lampade, gli apparati di ventilazione e i sistemi di essicazione. Una volta pronto lo stupefacente veniva sistemato in appositi sacchi e veniva smerciato. In totale sono stati sequestrati 101,6 chili di “erba”, sette piante in fase di coltivazione, due impianti per la coltivazione indoor, due bilance per pesare la sostanza. Il 46enne è stato condotto presso il carcere di Rovigo.