Sequestro milionario al Centro Ingrosso: migliaia di pezzi di bigiotteria pericolosa

Dopo un'estate sotto la lente della Guardia di finanza, anche l'autunno si prospetta una stagione di intensi controlli per il Centro Ingrosso Cina.

Cifre da capogiro

Quattro le perquisizioni nei vari negozi intestati a cittadini orientali negli ultimi quattro mesi. Negli ultimi giorni un'altra maxi stangata, con il sequestro di materiale per il valore di un milione di euro. Tra maggio e luglio i Baschi verdi si sono concentrati sui giocattoli e gli articoli per il mare, in gran voga durante la bella stagione. In settembre invece si registrano il sequestro di 8mila capi taroccati che falsificavano il noto marchio Gucci e, nell'ultimo controllo, quello di 2 milioni di pezzi di bigiotteria. Da maggio sono stati posti sotto sequestro circa 3 milioni di articoli potenzialmente pericolosi, che immessi sul mercato avrebbero fruttato 2,4 milioni di euro.

Bigiotteria pericolosa

Le verifiche intensive rientrano nel Dispositivo per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale del comando provinciale della Guardia di finanza: pugno duro contro la concorrenza sleale e la vendita di merce non a norma, insomma. Nel mirino è finita una società con sede nel grande complesso di corso Stati Uniti. Sono stati trovati 2,5 milioni di articoli di bigiotteria non sicuri, perché non rispettano il Codice del consumo. Oggetti potenzialmente pericolosi, che grazie al prezzo irrisorio dovuto allo scarso valore del materiale, purtroppo fanno gola a molti. Tutta la merce, del valore di un milione di euro, è stata sequestrata e sarà distrutta. Il socio accomandatario, segnalato alla Camera di commercio, riceverà una multa da 1.500 a 30mila euro.