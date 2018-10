Ancora merce pericolosa nella roccaforte d'Oriente: nuovo sequestro al Centro Ingrosso

A nulla sembrano essere valse le cinque maxi perquisizioni che tra maggio e settembre hanno portato al sequestro di 3 milioni di articoli pericolosi. Al Centro Ingrosso Cina si continuano a vendere tonnellate di merce non in regola. Con l'ultima ispezione è stato scovato l'ennesimo negozio fuori legge.

Multa e sequestro

Contraffazione, abusivismo commerciale e concorrenza sleale trovano terreno fertile nella grande area commerciale di corso Stati Uniti, quasi interamente in mano a cittadini orientali. Ancora una volta la Guardia di finanza ha messo sotto stretta sorveglianza alcuni negozi, trovandone uno che vendeva migliaia di articoli non a norma. Il titolare rischia una multa fino a 30mila euro dopo essere stato segnalato alla Camera di commercio, oltre al sequestro amministrativo di 280mila prodotti, che immessi sul mercato gli avrebbero fruttato un milione di euro.

Rischi per la salute e il mercato

Nel negozio si poteva trovare di tutto: articoli per la casa, elettrodomestici, prodotti per la cura personale, apparecchi elettronici. Un vero e proprio bazar, in cui però quasi tutta la merce non aveva le certificazioni di sicurezza previste dalle norme europee. Oggetti potenzialmente pericolosi insomma, che non potevano essere venduti e che ora saranno distrutti. Oltre a minacciare la salute dei consumatori, questo tipo di commercio è una piaga anche per i venditori onesti e per il Made in Italy in generale, che faticano a fronteggiare merce in vendita a prezzi irrisori a causa della pessima qualità delle materie prime e dei processi di produzione che spesso non rispettano la legge e sfruttano la manodopera.

I precedenti