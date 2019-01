Oltre tre chili e mezzo di droga tra hashish ed eroina: maxi-sequestro della polizia a Padova

In tutto fanno oltre 3 chili e mezzo in sette giorni. Di cui 2.6 chili in un colpo solo: la seconda settimana di gennaio è stata a dir poco proficua per la polizia di Padova in fatto di sequestri di droga.

I fatti

I numeri parlano chiaro: i servizi antispaccio effettuati dagli agenti (sia in divisa che in borghese) hanno portato al sequestro di 476 grammi di eroina e ben 3 chili e 186 grammi di hashish. Un quantitativo a dir poco importante grazie anche all'operazione effettuata nel corso di un pattugliamento: grazie all'infallibile fiuto del pastore tedesco antidroga Aiko l'unità cinofila ha scovato e sequestrato in via Cagni 2.651 grammi di hashish.