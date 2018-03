Sequestrati 400mila bastoncini d'incenso: livelli di benzene superiori ai limiti di legge

La guardia di finanza di Venezia di sequestrare ben 400mila bastoncini di incenso per profumazione ambienti che contenevano, secondo le analisi di laboratorio, una quantità di benzene superiore alla norma. Come riporta VeneziaToday, a mettere in allerta la guardia di finanza è stato un particolare apparecchio ai raggi x messo a disposizione da Adiconsum Veneto. Nel mirino sono finiti alcuni esercizi commerciali a conduzione cinese, passati al setaccio con il nuovo marchingegno: coinvolto anche un esercizio in zona industriale a Padova.

Troppo benzene

Una volta che si sono analizzati i bastoncini, lo spettrometro segnalava la presenza di benzene. Una sostanza considerata potenzialmente cancerogena dall'Organizzazione mondiale della sanità. A certificare il problema sono state le verifiche successive, grazie alle analisi di un laboratorio accreditato: i livelli di benzene sarebbero stati di molto superiori ai limiti di legge. "Le analisi sono state eseguite grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione, nell’ambito dell’accordo con Unioncamere e Adiconsum Veneto sottoscritto il 30 gennaio 2018 - si legge in una nota - Nelle indicazioni riportate nel biglietto che accompagnava le confezioni, corredate da scritte rassicuranti sui poteri antistress degli aromi, i valori delle sostanze chimiche dichiarate erano invece indicati entro le normali soglie".

Commercianti denunciati

Bastoncini d'incenso sequestrati dalla guardia di finanza

„Bastoncini d'incenso sequestrati dalla guardia di finanza

„I successivi approfondimenti documentali avrebbero permesso di appurare che i bastoncini di incenso erano stati prodotti in India ed erano arrivati in Italia via Spagna. Gli imprenditori che avevano messo in vendita la merce sequestrata, del valore di circa 100mila euro, sono stati denunciati.



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.veneziatoday.it/cronaca/bastoncini-incenso-sequestrati-guardia-finanza.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/VeneziaToday/252463908142196

“